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45 yaşındaki Burcu Esmersoy cüretkâr kıyafetiyle yıllara meydan okudu

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, vücudunu saran kısa tayt tulumuyla Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Vücudunu saran kısa tayt tulumuyla çatıda pozlar veren Burcu Esmersoy, hayranlarını mest etti.

Sütyensiz paylaşımıyla çok konuşulan Burcu Esmersoy'a ilk yorum ise oyuncu Pınar Altuğ'dan geldi. Altuğ arkadaşının bu iddialı paylaşımına tepkisiz kalamadı ve "Maşallah sana ya" diyerek hayranlığını ifade etti.

45 yaşında olan Esmersoy'un pozlarına "20'lik gençler gibisin" yorumları da yağdı.

Etiketler burcu esmersoy tay mini tayt
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