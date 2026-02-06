  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 48 gündür tutuklu! Fenomen Murat Övüç'e istenen ceza belli oldu

48 gündür tutuklu! Fenomen Murat Övüç'e istenen ceza belli oldu

48 gündür tutuklu! Fenomen Murat Övüç'e istenen ceza belli oldu
Güncelleme:

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle tutuklu bulunan fenomen Murat Övüç (58) hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün sanal medya platformlarında yapılan paylaşımlara yönelik incelemede, bir hesaptan paylaşılan video üzerine soruşturma başlatıldı. Paylaşımda 'Başörtüsü takan Murat Övünç, parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu' ifadeleriyle yayımlandığı tespit edildi. Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Övüç, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

MİZAH AMAÇLI BÖYLE BİR İÇERİK ÜRETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Övüç savunmasında videoyu yaklaşık iki yıl önce İstanbul Havalimanı’nda uçak içinde yolculuk öncesinde kendisinin çektiğini, takipçilerinin bir kısmının tesettürlü olması nedeniyle mizah amaçlı böyle bir içerik ürettiğini ifade etti. Instagram hesabında benzer videoların bulunduğunu söyleyen şüpheli, başörtülü kadınları ya da toplumun herhangi bir kesimini aşağılamak gibi bir kastının olmadığını, videoyu yalnızca kendi hesabından paylaştığını ve başka platformlarda yapılan paylaşımlardan haberdar olmadığını belirtti.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede, İslam dininde başörtüsünün bir sembol değil, dini bir vecibe olduğu vurgulanarak; tesettürün Allah’ın emrine uymak, mahremiyeti ve iffet ilkesini korumak amacı taşıdığı ifade edildi. İddianamede Murat Övüç hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Survivor'un güzel isminin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Survivor'un güzel isminin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Sacha Boey yeniden Galatasaray'da! Maliyeti belli oldu
Sacha Boey yeniden Galatasaray'da! Maliyeti belli oldu
2 penaltı, 2 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş son dakikada puanı kaptı
2 penaltı, 2 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş son dakikada puanı kaptı
Eşref Rüya dizisinin setinde korkutan kaza! Güzel oyuncu acılar içinde kaldı
Eşref Rüya dizisinin setinde korkutan kaza! Güzel oyuncu acılar içinde kaldı
600 milyon TL'lik operasyon: Birbirinden lüks 65 araca el konuldu
600 milyon TL'lik operasyon: Birbirinden lüks 65 araca el konuldu
Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar çok güçlü geliyor!
Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar çok güçlü geliyor!
Sel suları bir sürücüyü daha yuttu; alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü!
Sel suları bir sürücüyü daha yuttu; alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü!
Emekliye 12 ay vadeli, 40 bin TL'lik faizsiz kredi müjdesi!
Emekliye 12 ay vadeli, 40 bin TL'lik faizsiz kredi müjdesi!
Etiketler fenomen murat övüc Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bebek katili Öcalan'ın serbest kalacağı tarihi açıklayıp ''inşallah ölür'' dedi! Bebek katili Öcalan'ın serbest kalacağı tarihi açıklayıp ''inşallah ölür'' dedi! Hangi partiye asla oy vermezsiniz anketinin sonuçları açıklandı Hangi partiye asla oy vermezsiniz anketinin sonuçları açıklandı Sel suları bir sürücüyü daha yuttu; alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü! Sel suları bir sürücüyü daha yuttu; alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü! İslam Memiş altın ve gümüş ile birlikte borsa, kripto para, Dolar, Euro tahminlerini açıkladı İslam Memiş altın ve gümüş ile birlikte borsa, kripto para, Dolar, Euro tahminlerini açıkladı Sürücüler dikkat! D-100'de hız limitlerine ayar geldi Sürücüler dikkat! D-100'de hız limitlerine ayar geldi Asrın Felaketi'nin 3'üncü yıldönümünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Asrın Felaketi'nin 3'üncü yıldönümünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eşref Rüya dizisinin setinde korkutan kaza! Güzel oyuncu acılar içinde kaldı Eşref Rüya dizisinin setinde korkutan kaza! Güzel oyuncu acılar içinde kaldı Emekliye 12 ay vadeli, 40 bin TL'lik faizsiz kredi müjdesi! Emekliye 12 ay vadeli, 40 bin TL'lik faizsiz kredi müjdesi! MHP'nin Öcalan'a umut hakkı iddiasına ilk rest: ''Referanduma gidelim!'' MHP'nin Öcalan'a umut hakkı iddiasına ilk rest: ''Referanduma gidelim!'' Düşük emekli maaşları için skandal bir açıklama yapan SGK Başkanı görevden alındı Düşük emekli maaşları için skandal bir açıklama yapan SGK Başkanı görevden alındı
Ucuz, ekransız TOGG gerçek mi ? Sosyal medyadaki görüntüler olay oldu! Ucuz, ekransız TOGG gerçek mi ? Sosyal medyadaki görüntüler olay oldu! Emeklilikte prim günü ve maaş hesaplamaları bir kez daha değişiyor! Emeklilikte prim günü ve maaş hesaplamaları bir kez daha değişiyor! Sır cinayet çözüldü; katil zanlısı yakalandı cinayetin nedeni de belli oldu! Sır cinayet çözüldü; katil zanlısı yakalandı cinayetin nedeni de belli oldu! Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante transferi açıklaması: ''Hepsine destek verilecek'' Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante transferi açıklaması: ''Hepsine destek verilecek'' Cuma namazı kana bulandı! Camiye korkunç saldırı Cuma namazı kana bulandı! Camiye korkunç saldırı Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar çok güçlü geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar çok güçlü geliyor! Gümüşte yükseliş bitti mi? ABD'li dev bankadan dikkat çeken tahmin Gümüşte yükseliş bitti mi? ABD'li dev bankadan dikkat çeken tahmin Asrın felaketinin yıl dönümünde Erzincan'da korkutan deprem! Naci Görür'den ''kritik'' uyarı Asrın felaketinin yıl dönümünde Erzincan'da korkutan deprem! Naci Görür'den ''kritik'' uyarı Beşiktaş 20 milyon Euro'luk dev transferi bitirdi! Tarihinin en pahalı 2'nci transferi! Beşiktaş 20 milyon Euro'luk dev transferi bitirdi! Tarihinin en pahalı 2'nci transferi! Survivor'un güzel isminin uyuşturucu test sonucu belli oldu Survivor'un güzel isminin uyuşturucu test sonucu belli oldu