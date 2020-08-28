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  3. 28 Ağustos 2020 08:20

48'lik Defne Samyeli, bikinili pozlarıyla nefes kesti

Defne Samyeli, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. 48 yaşındaki Samyeli, kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

48'lik Defne Samyeli, bikinili pozlarıyla nefes kesti
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Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Şu sıralar tatil yapan 48 yaşındaki Samyeli, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

FİT VÜCUDUYLA DİKKAT ÇEKTİ
Defne Samyeli'nin söz konusu paylaşımına binlerce beğeni gelirken, ünlü isim 48 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkarttı.

DEREN TALU'DAN YORUM GECİKMEDİ
Samyeli'nin paylaşımına yorum yapan ilk isimlerden biri de 24 yaşındaki kızı Deren Talu oldu. Deren, paylaşıma ateş emojisi koyarak annesine olan hayranlığını bir kez daha gösterdi.

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