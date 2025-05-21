5 yıl önce ölmüştü... Yıldız Tilbe 5 yıl sonra öğrendi

Kendine has üslubu yaptığı açıklamalar, unutulmaz şarkıları ve çılgın sahne şovlarıyla tanınan Yıldız Tilbe bundan 5 yıl önce ölen Maradona'nın ölümünden yeni haberdar oldu...

Yıldız Tilbe, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Yıldız Tilbe, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın vefatından yeni haberdar olduğunu söyledi.

Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

60 yaşında hayata veda eden Maradona, ölümünden kısa bir süre önce beyin kan pıhtısı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirmişti. Ameliyatın ardından doktoru Leopoldo Luque, Maradona'nın durumunun olumlu olduğunu açıklamıştı. Ayrıca, efsane futbolcunun alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi görmesi planlanıyordu. Ancak tüm bu beklentilere rağmen, Maradona evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.