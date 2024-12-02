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50'sine merdiven dayayan Angelina Jolie'den dikkat çeken itiraf

50'sine merdiven dayayan Angelina Jolie'den dikkat çeken itiraf
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Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie, yaşlanmanın kariyerine olumlu etkiler sağladığını ve daha iyi işler çıkarabildiğini açıkladı.

Haluk Bilginer ile birlikte rol aldığı "Maria" filmiyle gündeme gelen Angelina Jolie, yaşlanmanın kariyerine etkileri üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni filmi "Maria"da ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandıran 49 yaşındaki oyuncu, bu performansıyla Oscar yarışında güçlü bir aday olarak gösteriliyor.

Jolie'nin Maria Callas rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar'a aday gösterilebileceği konuşuluyor. Filmin çekimleriyle ilgili meraklı bekleyiş sürerken, Jolie'nin yaşlanma ve kariyer üzerine söyledikleri büyük ilgi çekti.

The Sunday Times'a konuşan Jolie, yaşlanmanın gücünü azaltmadığını ve bunun yerine işlerini daha da iyi hale getirdiğini söyledi.

"Yaşlandıkça daha iyi işler çıkarıyorum. Teklif edilen roller açısından değil, canlandırdığınız role yaşam deneyiminiz sayesinde kattığınız derinlik açısından" diyen Jolie, oyunculuk mesleğini diğer sanat dallarıyla kıyasladı.

 "OYUNCULAR İÇİN DAHA KOLAY"

Jolie, şarkıcılar ve dansçılar gibi fiziksel olarak yorucu sanat dallarına göre oyunculuğun vücudun değişiminden daha az etkilendiğini belirtti.

Maria Callas’ın sanatına olan bağlılığına hayran olduğunu dile getiren oyuncu, "Callas, yalnızlık ve acıyı çok derinden hisseden savunmasız bir sanatçıydı. Bu savunmasızlık onun sanatını beslerken, benim de rolüme yaklaşımımı etkiledi" dedi.

6 çocuk annesi olan Jolie, "Ben çok çalışan biriyim ve derin duygulara sahibim. Bu da rolüme yaklaşımımı şekillendiriyor" ifadelerini kullandı.

Kariyerinin ilk yıllarında metot oyunculuğu yapan Jolie, Gia (1998) filmindeki uyuşturucu bağımlısı süper model rolünün kendisinde derin izler bıraktığını da anlattı. Bu rol nedeniyle o dönemki eşi Jonny Lee Miller’dan kendisini setteyken aramamasını istediğini belirten Jolie, bu tecrübenin ardından bir süre oyunculuğa ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

"Maria" filmiyle yeniden dikkatleri üzerine çeken Angelina Jolie, hem performansı hem de yaşam deneyimlerinin rolüne kattığı derinlikle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Etiketler angelina jolie yaşlılık itiraf açıklama
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