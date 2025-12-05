51 gündür yoğun bakımda: Fatih Ürek'in sağlık durumu açıklandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ürek'in menajeri Mert Siliv, şarkıcının henüz hayati fonksiyonlarını kendi başına sürdürebilecek seviyeye ulaşamadığını belirtti.

15 Ekim'de evinde kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv'den açıklama geldi.

Yoğun bakımda tedavi gören ve uzun süredir uyutulan Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, şarkıcının şu an için hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını belirtti.

2. Sayfa'nın haberine göre, Siliv, tedavi sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü, doktorların tüm imkanları seferber ettiğini belirterek, umutlu bekleyişin devam ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Ürek, geçtiğimiz aylarda evinde kahvaltı yaparken aniden rahatsızlanmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ürek’in kalbi bir süre durmuş; yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülmüştü.

Hastanede yoğun bakıma alınan sanatçının kalp fonksiyonlarının normale döndüğü, ancak beyninin oksijensiz kaldığı süreye ilişkin bazı endişelerin bulunduğu doktorları tarafından paylaşılmıştı.