56 yaşındaki Acun Ilıcalı 2'nci kez dede oldu

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, 56 yaşında ikinci kez dede olmanın sevincini yaşıyor. Acun Ilıcalı kızı Banu Ilıcalı'nın 2'nci kez anne olmasıyla birlikte yeniden dede oldu...

İş insanı ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı 2016 yılında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Efe Ceyhun ile sade ama şık bir törenle evlenmişti.

Çift, 2020 yılında ilk evlatları Begüm'ü kucaklarına almışlar böylelikle Acun Ilıcalı da ilk kez dede olma mutluluğunu yaşamıştı.

Banu Ilıcalı, 17 Kasım'da ikinci kez anne olmuştu. Kızına Ela adını veren Banu Ilıcalı'nın biricik bebeğinin kırkı çıktı.

İkinci kez dede olan Acun Ilıcalı, torununun fotoğrafını kızı Melisa'yla birlikte ilk kez paylaştı.

İşte Acun Ilıcalı’nın evlilikleri, birliktelikleri ve bu ilişkilerden dünyaya gelen çocukları:

Seda Başbuğ – İlk eşi

• Evlenme: 1988

• Boşanma: 1993

• Çocuk: Banu Ilıcalı

Zeynep Yılmaz (Zeynep Ilıcalı) – İkinci eşi

• Evlenme: 1993

• Boşanma: 2016

• Çocuklar: Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı

Şeyma Subaşı – Üçüncü eşi

• İlişki & evlilik: 2013/2017

• Boşanma: 2018

• Çocuk: Melisa Ilıcalı

Ayça Çağla Altunkaya – Dördüncü eşi (2024’te evlendi)