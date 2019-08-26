6 aylık hamile Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında Cihan Alpay ile dünya evine giren sunucu ve gazeteci Ece Vahapoğlu, kısa bir süre sonra sonra hamile olduğunu açıklamış ancak yılın sonuna doğru bebeğini kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Vahapoğlu, tatil için gittiği Bodrum'da fenalaştı.

MİDESİ BULANDI VE İSTİFRA ETTİ

Başarılı sunucu deniz ve güneşin keyfini çıkartırken, fenalaşarak yürekleri ağızlara getirdi. Erkek bebek bekleyen anne adayı geçtiğimiz gün plajda midesi bulandı, istifra etti. Posta'nın haberine göre durumu Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar fark edip babasına haber verdi.

ERDAL ÖZYAĞCILAR İMDADINA YETİŞTİ

Usta oyuncu soğukkanlı davranıp önce Ece Vahapoğlu'nu sakinleştirdi. Özyağzılar, elleriyle zencefil, tarçın, limon ve karanfili karıştırıp kaynattı. Suyunu da anne adayına içirdi. Ece Vahapoğlu, "Bulantım bir anda geçti" dedi.