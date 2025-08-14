  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 7 aylık hamile olan güzel oyuncu kaza geçirdi

7 aylık hamile olan güzel oyuncu kaza geçirdi

7 aylık hamile olan güzel oyuncu kaza geçirdi
Güncelleme:

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, doğuma iki ay kala eşi Ural Kaspar’la çıktığı tatilde geçirdiği kazayla sevenlerini korkuttu.

Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 28 Ekim 2024’te iş insanı Ural Kaspar ile dünyaevine giren Helvacıoğlu, bebek beklediklerini duyurarak sevenlerini sevindirmişti. Ancak çift, kısa süre önce ilişkilerinde kriz yaşamış, sosyal medya üzerinden birbirlerini engelleyerek ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Aralarındaki sorunları çözüp barışan çift, birlikte tatile çıkarken bu kez beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşılaştı. Şu sıralar 7 aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu, hem yaşadığı zorlu süreç hem de sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündemde.

Ünlü oyuncunu İrem Helvacıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı korkutucu kazayı anlattı: 'Herkese merhaba 1 ay önce İstanbul'un sıcaklarından kaçmak için ailemin yanına gitmiştim. Bu sürecin bir kısmında ablam da yanımdaydı. Harika zaman geçirdik. Hem bebiş hem ben bol bol suya girip temiz hava aldık. İş sebebiyle Ural bize dönüşten bir hafta önce dahil olabildi. Dönmemizin nedeni bebişin kontrolüydü. Yoksa beni bıraksanız doğuma kadar kalırdım. ”Filmin sahnesinde olsa 'yok artık' diyeceğiniz olay gerçekleşti" diyen oyuncu yaşadıklarını şöyle söyledi:

"Denizin keyfini çıkarmak için yüzerken fazla insan olmayışıyla daha rahat girdim denize. Ural’la birlikte dubaya yüzmeye karar verdik. Önümüzde 11-12 yaşında iki çocuk vardı. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk merdivenden çıkarken ben de elimi merdivene koymuştum. Çocuk daha sonra merdivenden atladı ve kafama düştü. Boynum da geriye kaydı, bebek hiç etkilenmedi. Ancak ben su yüzeyine çıktığımız zaman felç kaldığımı sandım. Ural sırtına alıp sudan çıkardı hemen hastaneye gittik. Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Hamile olduğum için doktorum daha yakından takibe almak istedi.

text-ad
Etiketler İrem Helvacıoğlu kaza kaza geçirdi felç felç geçirdim sandı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özgür Özel AK Parti'ye ''hediye''sini belgelerle açıkladı Özgür Özel AK Parti'ye ''hediye''sini belgelerle açıkladı Özgür Özel'in işaret ettiği Mücahit Birinci'den ilk açıklama Özgür Özel'in işaret ettiği Mücahit Birinci'den ilk açıklama 2022'de yangın felaketinin yaşandığı Marmaris'ten sevindiren görüntüler 2022'de yangın felaketinin yaşandığı Marmaris'ten sevindiren görüntüler Nedim Şener ile iddiaların odağındaki Mücahit Birinci fena kapıştı! Nedim Şener ile iddiaların odağındaki Mücahit Birinci fena kapıştı! İstanbul'da dehşet anları: Kadına defalarca yumruk attı İstanbul'da dehşet anları: Kadına defalarca yumruk attı Bir ilimizde kırmızı alarm: ''1 milyon kişi susuz kalabilir'' Bir ilimizde kırmızı alarm: ''1 milyon kişi susuz kalabilir'' Kobra Murat'ın kızının söz töreni olay oldu: Euro'dan şemsiye yaptılar! Kobra Murat'ın kızının söz töreni olay oldu: Euro'dan şemsiye yaptılar! Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı değişimi ve yeni projesiyle herkesi şaşırttı Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı değişimi ve yeni projesiyle herkesi şaşırttı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı Erdoğan'ın akıl hocalarından biriydi, resti çekti: ''Kirli pazarlığın içerisinde olmayacağım'' Erdoğan'ın akıl hocalarından biriydi, resti çekti: ''Kirli pazarlığın içerisinde olmayacağım''
''Altına vergi'' iddiaları sonrası altın fiyatları için dikkat çeken tahmin! ''Altına vergi'' iddiaları sonrası altın fiyatları için dikkat çeken tahmin! Erdoğan, Özlem Çerçioğlu'nu eleştirenleri topa tuttu: ''Hadi oradan!'' Erdoğan, Özlem Çerçioğlu'nu eleştirenleri topa tuttu: ''Hadi oradan!'' Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifası sonrası ilk işi bu oldu Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifası sonrası ilk işi bu oldu Bir zamanların Küçük Ceylan'ı şimdi yeni imajı ve milyonluk teknesiyla olay oldu Bir zamanların Küçük Ceylan'ı şimdi yeni imajı ve milyonluk teknesiyla olay oldu Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı: Fırtına geliyor! Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı: Fırtına geliyor! Eda Taşpınar bu sefer de tangalı yaz tatili pozlarıyla ortalığı karıştırdı Eda Taşpınar bu sefer de tangalı yaz tatili pozlarıyla ortalığı karıştırdı Bakan Tunç, Özel'in ''Mücahit Birinci'' iddiasına bu yanıtı verdi Bakan Tunç, Özel'in ''Mücahit Birinci'' iddiasına bu yanıtı verdi Özgür Özel'in ''Mücahit Birinci'' iddialarına jet soruşturma Özgür Özel'in ''Mücahit Birinci'' iddialarına jet soruşturma Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti Dördüncü kez göğüs küçültme ameliyatı olacağı iddia edilmişti, aylar sonra ortaya çıktı! Dördüncü kez göğüs küçültme ameliyatı olacağı iddia edilmişti, aylar sonra ortaya çıktı!