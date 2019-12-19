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  3. 19 Aralık 2019 12:28

7 milyon dolarlık lüks yat yanarak battı

Jennifer Lopez'in eski eşi ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin Miami'de bulunan lüks yatı bir anda alev aldı ve yanarak battı. Süper lüks yattaki o korkunç anlar an be an kamerada...

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ABD’li ünlü şarkıcı Marc Anthony’nin lüks yatı, içinde insanların bulunduğu sırada bağlı bulunduğu limanda yanmaya başladı. 7 milyon dolar değerindeki Andiamo adlı süper lüks yat insanların yatı terk etmesi sonrası bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Miami’deki limanda yanmaya başlayan yatın yangın sebebi henüz belli değil... Yangın sırasında yatta 12 kişinin bulunduğu bilgisi gelirkn bir can kaybı yaşanmadığı da gelen bilgile arasında...

Kısa sürede büyüyen yangına denizden ve karadan 45 itfaiye görevlisi müdahale etti. Yangının söndürülmesi sonrası yat sulara gömüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


 
 

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