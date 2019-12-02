7 milyon TL'lik villasıyla olay olmuştu... Açıklama geldi !

MasterChef Güzide Mertcan, hakkında çıkan haberler sonrasında yanlış anlaşılmaların ve haksız yorumların önüne geçmek adına uzun bir yazı paylaştı. Güzide açıklamasında "FETÖ'cülükle yaftalanmak beni üzdü" dedi.

TV8’in en çok izlenen programı MasterChef’te büyük başarı gösteren 31 yaşındaki Güzide Mertcan, 7 milyon TL’lik villası ve lüks içinde yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Mertcan, sosyal medya hesabından hakkında yalan haber yapıldığını söyleyerek uzun bir açıklama yaptı.

‘LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR’ HABERLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Yarışmada özellikle tatlı yapmadaki yeteneğiyle şeflerin takdirini toplayan Mertcan, sosyal medyada gündeme gelen ‘Lüks içinde yaşıyor’ haberlerinden sonra çok sarsıldığını ve ailesiyle ilgili ortaya atılan bazı iddiaların doğru olmadığını anlatan uzun bir yazı paylaştı.

MasterChef Güzide Mertcan, süper lüks villası ile sosyal medyada olay oldu! Güzide Mertcan kimdir?

Fenomen yarışmacı Instagram hesabından şu notu paylaştı: "Eşimin ne iş yaptığıyla başlamalıyım. Eşim Kastamonu doğumlu ve 8 kardeşin en sonuncusu... Babası köyde hocalık da yapmış kaynakçılık da... Biz evlendiğimizde bir firmada maaşlı bir çalışandı. Sonrasında defalarca battığı ama hiç vazgeçmediği işe yeniden döndü.

Sonuç olarak tüm dünyada takdir gören bu adamın; fetöcülükle, yandaşlıkla, hak yemekle, haram yemekle, torpil yapmakla yaftalanmış olması beni son derece üzdü."

İşte açıklamanın devamı: