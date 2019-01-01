82 milyon TL'lik ''Müslüm'' davası

Ünlü yapımcılar Mustafa Uslu ile Nuri Yıldırım, “Müslüm”ün eşit oranda iki hissedarı. Ancak Uslu, filmi CGV Mars Entertainment’e verirken tüm hakların kendinde olduğunu beyan etti. Filmin vizyona girmesine bir gün kala ICNN Yapım, CGV Mars Entertainment’a ihtarname gönderdi. Eser İşletme Belgesi’ni kanıt olarak sunan şirket, yapımcıya yapılacak ödemenin yüzde 50’sini istedi, aksi takdirde filmi durduracağını bildirdi.

Bunun üzerine CGV, sorunu çözmeleri için iki ortağı bir araya getirdi. Yıldırım, Uslu’ya düşen payın yüzde 50 olduğunu kabul etti. Yıldırım, Uslu’nun “Ekstradan harcamalarımız oldu, payım yükseldi” diyerek sunduğu harcamalara itiraz etti.

Taraflar anlaşamayınca konu yargıya taşındı. Bunun üzerine CGV Mars, “Müslüm” filminden yapımcılara düşen payın yüzde 50’sini Uslu’nun hesabına, yüzde 50’sini ise Sulh Ceza Mahkemesi’ne yatırmaya başladı. Şu ana kadar burada biriken para 20 milyon lira civarında. Yargı karar verecek, bu paranın yapımcılar arasında hangi oranda paylaşılacağına.





