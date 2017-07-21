9 haftalık bebeğini aldırdı

Gonca Derin Akkuş, Ebru Şallı'nın 'Uğur Akkuş ile 3 aydır seviyeli bir ilişkimiz var' sözlerini kaldıramadı! Beyaz TV'de yayımlanan bir programa katılan Gonca Akkuş, 9 haftalık hamile olduğunu söyledi.

ARALARINDA AŞK YOK

Sözlerine iki aydır eşi Uğur Akkuş'un eminiyetle ilgili sorunlarından dolayı geceleri eve gelmediğini söyleyen Akkuş, programın başında boşansa dahi bebeğinin doğuracağını düşünürken çiftin açıklamasından sonra bu kararından vazgeçtiğini anlattı. Bebeği doğurmak istemediğini söyleyen Akkuş'un röportajın ardından bebeğini aldırdığı iddia edildi. Bu bebek için her ikisine de dava açacağının da altını çizen Akkuş, "Hamileliği yürütecek gücüm yok. Perşembe günü geldiğinde ona söyleyecektim. Onların arasında aşk yok" dedi.Şaşırtan görüntü

Ebru Şallı ile 3 aydır birlikte olan Uğur Akkuş'un 19 Haziran’da Asmalımescit Soho’dan sarışın bir güzelle çıktığı görüntü kafaları karıştırdı. Apar topar araca binen Akkuş'un ne diyeceği merak konusu oldu.

Ebru Şallı'nın sevgilisinin eşi hamile çıktı