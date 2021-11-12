90’ların popüler ismi Mirkelam'dan sevenlerini üzen haber

90’lara damga vuran şarkıcı Mirkelam geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Her Gece, Hatıralar, Aşkımsın gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Mirkelam, uzun bir aradan sonra Nişantaşı’nda görüntülendi. Mirkelam’ın yanında 10 yıldır birlikte olduğu Aysen Sabancı da vardı.

Otomobillerini beklerken görüntülenen ikiliden Sabancı, görüntülendiklerini fark edince şarkıcıdan ayrılıp başka bir köşede beklemeyi tercih etti.

"MÜZİK YAPMIYORUM"

'Hatıralar', 'Her Gece', 'Unutulmaz', 'Kokoreç' ve 'Ah Bir Joker' gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Mirkelam, "Uzun zamandır müzik yapmıyorum, yapmayı da düşünmüyorum. Özel bir nedeni yok. Müziği de bırakmış değilim" diyerek sevenlerini üzdü.

"UFUKTA EVLİLİK YOK"

Mirkelam, "Ufukta evlilik var mı?" sorusuna ise "10 yıldır bir aradayız, evlilik gibi bir düşüncemiz yok. Bu şekilde hayatımız sürüyor" yanıtını verdi.