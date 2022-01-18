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93 kilo vemişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz

93 kilo vemişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz

2014 yılında 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı olarak bambaşka biri olan Pelin Öztekin bikinili pozuyla gündeme geldi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanındıktan sonra pek çok dizide boy gösteren Pelin Öztekin, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Soğuk kış günlerinde yaza özlem duyan Pelin Öztekin bikinili bir pozunu paylaştı. Hayranlarından beğeni toplayan Öztekin'in fit hali de gözlerden kaçmadı.

Güzel oyuncunun pozuna "Çok güzel zayıfladınız" yorumları yağdı.

2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar veren Öztekin mide küçültme ameliyatı olmuştu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya inmişti. Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Pelin Öztekin sosyal medyada sık sık paylaşım yapsa da bu konuda yapılan yorumlardan rahatsız...

 

Pelin Öztekin böyle anılmaktan sıkılmış. Öztekin ameliyat ile ilgili "8 yıldır zayıfım artık ben kabullendim bence herkesin artık buna alışması lazım. Ben alıştım, üstüne kilo bile aldım" açıklaması yapmıştı.

Etiketler pelin öztekin kilo bikini
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