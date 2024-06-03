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93 yaşındaki milyarder 5. kez evlendi

93 yaşındaki milyarder 5. kez evlendi
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Dünyanın en büyük medya patronu olan 93 yaşındaki Rupert Murdoch, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisiyle nikah masasına oturarak 5. kez dünyaevine girdi.

Avustralyalı medya devi Rupert Murdoch, 93 yaşında beşinci kez dünyaevine girdi. Uzun süredir birlikte olduğu 67 yaşındaki emekli moleküler biyolog Elena Zhukova ile Kaliforniya'nın Bel-Air kentindeki bir üzüm bağında düzenlenen törenle evlenen Murdoch, yeni bir rekora imza attı.

Çiftin geçtiğimiz aylarda nişanlandıkları ve sade bir törenle evlenmeyi planladıkları bilinmekteydi.

Murdoch, daha önce dört kez evlilik yapmış ve altı çocuğu bulunmaktadır. Son evliliği 2013 yılında eski süpermodel Jerry Hall ile sona ermişti. Hall'dan 2022'de boşanan Murdoch, Mart 2023'te de eski manken Ann Lesley Smith'e evlenme teklif etmiş, ancak nişan iki hafta sonra iptal edilmişti.

 

Etiketler Elena Zhukova Rupert Murdoch
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