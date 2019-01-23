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  3. 23 Ocak 2019 11:37

97 gündür yoğun Ali Erbil'in sağlık durumu için son açıklama

Tam 97 gündür yoğun bakımdaki tedavisi süren Mehmet Ali Erbil'in doktoru, Erbil'in son sağlık durumuyla ilgili detayları paylaştı.

97 gündür yoğun Ali Erbil'in sağlık durumu için son açıklama
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Geçtiğimiz yıl Ekim ayında evinin bantosunda düşerek kaburga kemiklerini kırması sonrasında tedaviye alınırken eski hastalığı Kaçış Sendromu nedeniyle durumu kötüye giden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda tam 97 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka Erbil’in sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı.

İŞTE MEHMET ALİ ERBİL'İN DOKTORUNUN AÇIKLAMASI;

“Az da olsa yemek yiyor ama özel sıvı gıda takviyesi de yapılıyor. Her gün yatağında pasif egzersiz yaptırılıyor.

Hastaneye yattığında 90 kilo civarındaydı. Şu an 75 kilolarda. 15 kilo bu süreç için büyük bir kilo kaybı sayılmaz.”
 

mehmet ali erbil , sağlık durumu
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