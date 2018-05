A Star Wars Story, gişede hezimete uğradı

Filmin dört gün içerisinde 100 milyon dolar sınırına ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

Star Wars evreninin en iyi pilotlarından birisi olarak kabul edilen Han Solo‘nun gençliğini anlatan Solo: A Star Wars Story, Disney‘in beklediği hasılatın çok altında kaldı. Filmin 28 Mayıs tarihindeki Anma Günü de dahil olarak ABD’de yalnızca 83.3 milyon dolar hasılat yapacağı tahmin ediliyor. Disney ise bu tarihte filmin 130 ve hatta 150 milyon dolara ulaşabileceğini düşünüyordu.

Filmin beklentileri karşılayamamış olmasında eleştirmelerin de payının bulunduğu düşünülüyor. Rotten Tomatoes filme yalnızca %71 olumlu oy verdi. Bu notla gişedeki film, 2015 senesinde Star Wars filmlerinin yeniden çekilmeye başlamasından bu yana serinin en düşük puan alan yapımı oldu. The Force Awakens ve The Last Jedi 220 milyon dolar sınırını geride bırakmayı başarmıştı.