ABD'li oyuncu George Segal hayatını kaybetti

"Kim Korkar Hain Kurttan?" ve "A Touch of Class" gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu George Segal 87 yaşında hayatını kaybetti.

Geçmişte Oscar'a aday gösterilen oyuncunun eşinin yayımladığı açıklamada Segal'ın baypas ameliyatı sırasında yaşanan bir sorun nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Segal yakın zamanda The Goldbergs isimli sit-com'da da rol almıştı. Dizinin yaratıcısı Adam F. Goldberg, "Bugün bir efsaneyi kaybettik" yazdı. Segal 1966 tarihli "Kim Korkar Hain Kurttan?"(Who's Afraid of Virginia Woolf?) ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu olarak Oscar'a aday gösterilmişti.