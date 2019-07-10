ABD'li oyuncu Rip Torn hayatını kaybetti

RİP TORN KİMDİR?

Elmore Rual Torn Jr., kısaca Rip Torn, Amerikalı aktör. 6 Şubat 1931'de dünyaya geldi. Torn, Texas Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra oyunculuğa başladı.

İlk eşi Ann Wedgeworth'le 1955'ten 1961'e kadar evli kalan Torn'un, 1956'da Danae Torn adlı bir kızı oldu. İkinci eşi Geraldine Page'le 1963'te evlendi, eşi 1987'de hayatını kaybetti. Bu evlilikten de Angelica Page, Tony Torn, ve John Torn adlarında üç tane çocuğu daha oldu.

1989'da üçüncü evliliğini yine bir aktris olan Amy Wright'la yaptı ve Katie ve Claire adlarında 2 çocuğu daha dünyaya geldi.