ABD'nin Firs Lady'sinden çıplak fotoğraflar için çarpıcı yorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın 2016'da sansasyon yaratan çıplak fotoğrafları sonrasında bugün piyasaya çıkan bir kitap yaşananları detaylıca aktardı. Free, Melania (Özgür Melania) isimli kitapta Melania'nın yakın arkadaşları, "O fotoğrafları kimin sızdırdığını bilmiyor. Kesinlikle eşinin yapmamış olduğuna inanıyor" yorumunu yaptı.



ABD’de gündem First Lady Melania Trump’ın hayatının “gayriresmi” olarak hazırlanan kitabı “Free, Melania”… Kitapta Melania’nın Beyaz Saray’daki yaşamına dair ilginç iddialar ortaya atılırken, 2016’da yaşanan “çıplak fotoğraf krizi” hakkında da detaylar ortaya çıktı.

ABD’de 2016 yılında yapılan seçimlerden sadece birkaç ay önce ülkenin çok okunan tabloid gazetesi New York Post, Melania Trump’ın 1996 yılında çekilen çıplak fotoğraflarını manşetlerine taşımıştı. 30 Temmuz 2016’da basılan gazetenin yayınlandığı dönemde Trump’ın seçim sürecinde zor günler geçirdiği ve bu fotoğrafları sızdırarak oylarını artırmaya çalıştığı iddia edilmişti.

CNN’in Beyaz Saray muhabiri olarak görev yapan ve daha sonra bu kitabı kaleme alan Kate Bennett’in kitabında o dönemde Trump ailesine yakın olan arkadaşları Melania Trump’ın yaşadıklarını aktardı. First Lady’nin hayatının anlatıldığı kitapta, “Melania, Donald Trump’ın uzun süre danışmanlığını yapan Roger Stone’un bu fotoğrafları sızdırdığından şüpheleniyor” ifadesi kullanıldı.

“HALEN REDDEDİYOR”

O dönemde Donald Trump’ın seçim kampanyasında resmi olarak rol almayan Stone, Trump ile yakın bir ilişkiye sahipti. Fotoğrafların 1996’da New York’ta çekildiği sırada Melania yoğun bir kariyere sahipti. Melania Trump, Paris, Milano ve New York arasında mekik dokurken birçok fotoğraf çekimine ve defileye katılıyordu.

Kitapta Trump’ın kasten eşinin çıplak fotoğraflarını paylaştığına dair iddiaların kulislerde dolandığını fakat Melania Trump’ın bu iddialara inanmak istemediği belirtildi. Kitapta, “Melania, fotoğrafların sızdırılmasının arkasında eşinin olduğuna inanmayı halen reddediyor” ifadesi yer aldı.

Kitaptaki iddiaların ABD basınında yer almasının ardından Beyaz Saray ve Roger Stone iddiaları yalanladı.