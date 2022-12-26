Abdulsamed Kahraman Tüm Platformlarda İlgi Odağı Oldu

Hip/hop, rap ve beat müzik türlerinde şarkıları bulunan, Fransa’da yaşamına devam eden Abdulsamed Kahraman, yeni projelerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Projelerine Paris’te devam ettiğini ifade eden Kahraman, çıkardığı şarkılarla tüm platformlarda ilgi odağı olmayı başardı: “Yeni yıl ile birlikte projelerimize çok daha fazla ağırlık vereceğiz. Halihazırda sevilen ve beğenilen şarkılarım mevcut. Şarkılarıma gelen olumlu yorumlar ışığında çalışmalarıma devam ettiğimi söyleyebilirim.”

Abisi ile birlikte Paris’te yaşayan ve Fransa’ya taşınma kararı ile gündeme oturan Abdulsamed Kahraman buradan YM Construction France adında bir de şirket kurdu. Karaman, müzik dinleme platformlarında şarkılarıyla ön plana çıkmayı başardı. Birçok şarkısı Spotify’de milyonlarca kişi tarafından dinlenen Kahraman, “Şu anda yenilikçi projelerimize uzman ekibimizle birlikte devam ediyoruz. Dinleyicilerimin olumlu yorumları beni gerçekten çok mutlu etti. Tabi ki eleştirilere de açığım. Sonuçta yaptığınız her çalışma beğenilmek zorunda değil. Eksikler olabilir, bu nedenle olumsuz yorumları da çok ciddiye aldığımı söylemek isterim.” ifadelerinde bulundu.

Şarkıları Spotify’de Milyonlarca Kişinin Beğenisine Sunuldu

Şarkıları Spotify’de milyonlarca kişi tarafından dinlenen ve müzik sektöründe yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Abdulsamed Kahraman, “Benim için müzik sektöründe yer almak gerçekten çok değerli. Çünkü müzik sektörü, kendimi iyi hissettiğim alanlardan bir tanesi. Ayrıca kendimi şarkılarla çok daha iyi ifade edebildiğimi fark ettim. Müzik sektöründe çalışmalarda bulunmak kendimi ifade etmemin bir yolu. Sektörde çalışmalara devam edeceğimi söyleyebilirim.” sözleriyle çalışmaları hakkında açıklamalar gerçekleştirdi.

Paris’te Projelerine Devam Ediyor

Paris’te yaşamına devam eden Abdulsamed Kahraman, “Çalışmalarıma ve yenilikçi projelerimi Paris’te sürdürüyorum. Müzik sektöründe farklı çalışmaları görmek çok önemli. Bu nedenle ben de sektörde özellikle çalıştığım tür dahilinde başarılı olmuş sanatçıları dinliyor, onların beğenilme nedenlerini anlamaya çalışıyorum. Birçok sanatçı, azimli çalışmaları sayesinde başarı elde etmiş. Müzik sektöründe kalıcılık için doğru işler yapmak çok önemli. Ayrıca azimli ve sabırlı çalışmak, başarı elde edilmesini sağladığı için ben de bu konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bir şarkı yaparsınız, bu şarkı belki 1 sene sonra ön plana çıkar, önemli değil. Burada dikkat edilmesi gereken kendi tarzınızı yansıtan başarılı projeleri hayata geçirmek.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

Abdulsamed Kahraman Instagram Profili:

https://www.instagram.com/abdulsamedkah/