Acil donör aranan ünlü sanatçının hasta yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı

Güncelleme:

Bir süre önce karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüp ardından taburcu edilen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a karaciğer nakli için acil donör aranırken ünlü sanatçının son hali de ortaya çıktı.

Geniş Aile, Emret Komutanım, Tatlı Hayat, Aile İşi, Hayat Bazen Tatlıdır ve Benim Güzel Ailem gibi dizilerle ünlenen Ufuk Özkan yeniden hastaneye kaldırılmıştı.  50 yaşındaki Özkan için karaciğer hastalığı nedeniyle acil olarak donör arayışına girildi. 

Ufuk Özkan'a organ nakli için uygun donör arayışı sürerken kardeşi Umut Özkan ağabeyinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Umut Özkan, yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, kendi karaciğer donör testi sonucunu da takipçileriyle paylaştı.

Ağabeyi Ufuk Özkan için duyarlılık gösteren ve kan bağışında bulunan herkese teşekkür eden Umut Özkan, şu an için kan ihtiyaçlarının olmadığını belirtti. 

 Uygun donör bulunması durumunda ameliyat öncesi ya da ameliyat sırasında kan gereksinimi olursa gönüllüler ile bizzat iletişim kuracağını söyleyen ünlü isim, gördükleri ilgi ve desteğin kendilerine güç verdiğini de ifade etti.

Kendisinin de karaciğer donör testi yaptırdığını belirten Umut Özkan, “Üzülerek paylaşmak isterim ki donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuz ve inancımızı kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak” dedi.

Öte yandan hastanede tedavi altında olan ve organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı. Ünlü oyuncuyu hastanede arkadaşları Rojda Demirer, Mehtap Bayri ve Hamdi Alp ziyaret etti. Bu anları Rojda Demirer sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir süre önce karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüp ardından taburcu edilen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a karaciğer nakli için acil donör aranırken ünlü sanatçının son hali de ortaya çıktı.

Birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz hastalığı nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan kardeşi Umut Özkan, "Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. " ifadelerini kullanmıştı.

Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan için ünlüler harekete geçti.

Bergüzar Korel, Ebru Şahin, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Selim Erdoğan, Melek Mosso, Talat Bulut, Elif Buse Doğan, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin ve Rojda Demirer gibi ünlü isimler yayımladıkları mesajlarla Ufuk Özkan için acil donör çağrısında bulundu.

