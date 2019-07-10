Acun bombayı patlattı: Aday olsam belediye başkanı seçilirim

Türkiye'nin en çok konuştuğu isim olan Acun Ilıcalı, Cengiz Semercioğlu'nu sunduğu programa katıldı. Attığı adım haber olan ve medyanın yakından takip ettiği Ilıcalı, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.



Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra adı bir çok kişiyle aşk dedikodusuna karışan Ilıcalı'nın, özel hayatıyla ilgili bilgi vermemesi dikkat çekti.

"2 YATIM 3 SÜRAT TEKNEM VAR"

Hıza olan tutkusuyla bilinen Ilıcalı, "Çocuklarımın geleceğini garanti altına aldığımı düşünüyorum. Hız denerken onun rahatlığı var. Uçağım var. Amerika'da, Dominik'te ve Türkiye'de 3 tane sürat teknem var. 12 tane motorum var. 2 tane yatım var. Ben bir şeyden zevk aldığım için bir şey alan biriyim. Sürat teknesinin üzerinde 20-25 saat durabilirsin. Biz geçen yıl 100 saat durmuşuz. Dün Bodrum'dan Çeşme'ye geldim. 50 dk sürdü. 140 mile çıktık. Deniz yumuşadı bir an. Yaşayan bilir o anı. Sürate karşı bir zevkim var. Denizde çok kazam yok" dedi.

"ADAY OLSAM BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLİRİM"

Ilıcalı, "Benim başka şeylerde hevesim yok. Bina alayım, turizme atılayım... Hiç yok. Televizyon ve prodüksüyona yoğunlaşıyorum. Dominik'te halkın 4'te 1'i benimle çalışıyor. Aday olsam belediye başkanı seçilirim" açıklamasıyla dikkat çekti.