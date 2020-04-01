Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor adasında koronavirüs alarmı

TV8'de ekrana gelen Survivor 2020 Ekstra canlı yayınına Acun Ilıcalı telefonla bağlandı. Acun Ilıcalı, Survivor yeni sezonuna dair önemli açıklamalar yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde ve diğer ülkeler arasındaki farklılıklara değinen Acun Ilıcalı, Dominik'te bu salgına dair son durum hakkında da bilgi verdi.

"GELENLERİ 14 GÜN KARANTİNA ALTINDA TUTTUK"

Dominik'te Survivor çekimlerinin dışarıya giriş çıkışlara kapalı güvenli bir alanda yapıldığını ifade eden Ilıcalı, yurt dışından gelenlerin ise 14 gün karantina altında tutulduklarını açıkladı. Koronavirüse karşı yapım olarak önlemlerini aldıklarını belirten Acun Ilıcalı şunları söyledi:

"Survivor çekimleri için Dominik'te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışardan ve içerden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik'e giriş çıkışlar kapatıldı"

"TÜRK OLMAKTAN GURUR DUYDUĞUM BİR DÖNEMİ YAŞIYORUM"

Acun Ilıcalı, koronavirüs salgınında Amerika'da iş yerlerinin yağmalara karşı aldığı önlemlere de dikkat çekerek, "Türk olmaktan gurur duyduğum bir dönemi yaşıyorum. Dünyanın bir çok yerinde karantinalar uygulanıyor. İnsanlar evlerine girdiler ve dışarı çıkamıyorlar. Fakat arada şöyle bir fark var. Bu bölgedelerde çoğu yerde akşamları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Dünyanın bir çok yerinde dükkanların yağmalanmasından korkuyorlar. Bu konuda bir güvence yok. Amerika başta olmak üzere mağazalar tahtalarla kapatılıyor yağmalamaya önlem olarak. Bizim ülkemizde hiç bir zaman bunu yaşamıyoruz, bunlardan daha iyi şartlarda olmamamıza rağmen. Böyle bir iç güdümüz de yok. Gerçekten asil bir milletiz, çok gururluyum" dedi.