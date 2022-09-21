Acun Ilıcalı ameliyat oldu: Sağlık durumu nasıl?
Geçirdiği motosiklet kazasında kolu kırılan Acun Ilıcalı ameliyat oldu.
Geçirdiği kaza sonrası Acun Ilıcalı' dün ameliyata alınmıştı. Acun Ilıcalı'ya yapılan işlem belli oldu.
Acun Ilıcalı kızı Banu Ilıcalı ile birlikte seyir halindeyken motosikledi ile trafik kazası geçirmişti.
Acun Ilıcalı Kemerburgaz Caddesi’nde ters yönden gelen Recep K. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıarak motosikletten düşerek kolunu kırmıştı. Motosikletin arkasında oturan kızı Banu ise hafif şekilde yaralanarak kazayı atlatmıştı.
Hafif yaralanan Banu Ilıcalı tedavi edilirken, Acun Ilıcalı operasyona alındı. Koluna platin takılan Acun Ilıcalı, bugün hastaneden taburcu edildi.
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