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  3. 08 Ocak 2019 12:04

Acun Ilıcalı başarılı muhabirle yollarını ayırdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de çok konuşulan röportaj ve haberlere imza atan muhabir Seyhan Erdağ, kanalla yollarını ayırdı. Erdağ bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Acun Ilıcalı başarılı muhabirle yollarını ayırdı
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TV8'nin başarılı muhabiri Seyhan Erdağ, kanalla yollarını ayırdı. Erdağ, daha önce 10 yıla yakın bir süre Show TV’de magazin muhabirliği yaptıktan sonra FOX TV’ye geçmiş oradan da TV8’e transfer olmuştu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Seyhan Erdağ, şu ifadeleri kullandı:

"SON 5 YILIM İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

"TV8 aileme veda ettim bugün… İş arkadaşlarımın da bilmesi gerekiyor diye açıklama yapmak istedim. Bunca kötülüğün arasında iyi insan olduğu ve öyle kaldığı için gurur duyduğum, mutlu olduğum Acun Ilıcalı’ya. TV8 ailemin çalıştığım ve selamlaştığım her bir ferdine son 5 yılım için teşekkür ederim."

 

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