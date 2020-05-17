Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı: Satın almak üzereyim

Ünlü televizyoncu Acun ılıcalı, Ertem Şener'in Instagram canlı yayınına katılıp birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Verdiği her açıklamanın, yaptığı her yayının olay olduğunu söyleyen Ilıcalı, 'Avrupa'dan kulüp satın alma projesi'nin hedeflerini anlattı ve Süper Lig'de sezonun geri kalanını değerlendirdi.+

Dominik'ten yayına katılan Acun ılıcalı ilk olarak orada bulunan ve Ersin Korkut'un hayatını kaybeden köpeğine çok benzeyen bir köpeği yayına çıkardı.

Ilıcalı, Ersin Korkut'un arkadaşlarının ünlü oyuncuya, ölen köpeğine benzer bir köpek aldıklarının müjdesini verdi.

İŞTE ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARI

"Konuştuğum zaman manşet oluyorum. Adamızda konuştuğumuz şeyi alıp manşete taşıdığında ben burada oturup açıklama yapan bir tipe dönüşüyorum. Bundan çok mutlu değilim açıkçası."

Mesela geçen gün bir yayında 'Bir hayalin var mı?' dediler. 'Avrupa'da bir kulüp alabilirim' dedim. Ertesi gün her yerde 'Acun kulüp alıyor' haberleri çıktı."

"BAKIŞ AÇIM ABRAMOVIC GİBİ OLMAK DEĞİL"

Öyle bir şey düşünüyorum gerçekten. Bakış açım Abramovic gibi Chelsea'yi almak değil. Güzel bir kulüp almak istiyorum. Alacağım kulüpte de hedefim Türk ve dünya futboluna yıldız kazandırmak.

"MURAT BOZ'U TÜRKİYE O SES'LE TANIDI"

Ben kendi mesleğimde daha önce dikkat ederseniz isimleri şov dünyasına kazandırdım. Murat Boz'u O Ses'e aldığımda çok kaliteli bir isimdi. Kaliteli bir sesti. Bunu kendisi de söylediği için rahatça konuşuyorum. Çok kaliteliydi ama popülaritesi biz dozdaydı. Ben Murat'ı O Ses'e aldım bütün Türkiye Murat'ı tanıdı. Murat'taki cevheri ortaya çıkardık. Murat Türkiye'nin sevgilisi oldu.

"ALEYNA TİLKİ'Yİ BİZ BULDUK"

Bana bu konuda yetenek avcısı diyebilirsiniz. Bazen bana yarışmacılarla ilgili saldırıyorlar 'Sen buna düşmansın' diye. 250 bi kişi içinden o adamı ben seçmişim niye düşman olayım? Turabi ve Özge Ulusoy her zaman söylerler bunu zaten. Vefalı çok dostum var bizim programlarda olan... Aleyna Tilki'yi de biz bulduk Türkiye'de. Saymaya kalksak gündemde çok isim bulurum.

"AYNI ŞEYİ FUTBOLDA DA YAPMAK İSTİYORUM"

Bir yandan da futbol hastalığım var. Aynı şeyi futbolda yapmak istiyorum. Takım satın almak istememdeki hedefim bu.

"HEDEFİM TÜRKİYE VE DÜNYA FUTBOLUNA YILDIZ KAZANDIRMAK"

Bunun için de bir takım alıp bu takımı dünya ve Türkiye futboluna isimler kazandırmak için kullanmak istiyorum. Kafamdaki proje bu. Doğru ekip kurabileceğimi düşünüyorum. Bunu başarabilirsem güzel olacak.

"BELKİ'NİN BİRAZ ÜSTÜ. ALMAK ÜZEREYİM..."

Futbol benim için çok önemli. Avrupa'dan kulüp alacağımı söylüyorum belki. Belki değil aslında belkinin bir üstü. Almak üzereyim diyelim...

KİM ŞAMPİYON OLUR?

Eğer lig normal ritimde devam etseydi bir tahminde bulunurdum ama şu anda ligimizde ritim kaçtı. Şu anda tahminde bulunulamaz.

"LİG BİTMEDİ, HER ŞEY OLABİLİR"

Bu sezon Fenerbahçeliler için mutlu gitmedi ama lig de bitmedi yani her şey olabilir. Ne zaman ne olacak belirsizlik durumu da var.

"SEYİRCİSİZ MAÇIN NEGATİF ETKİSİ OLACAK"

Maçlar seyircisiz oynanacak. Galatasaray - Beşiktaş maçını izledik, eziyet oldu. Bakıldığı zaman ligin tadı kaçtı. Futbolun seyircisiz ortamda oynanmasının negatif etkisi olacak.

Mesela İtalya liginde şike skandalı oldu. Ligin 3 yılı yandı. Sonra da lig hiç toparlanamadı. Biz de zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizi ve dünya futbolunu etkileyen bir durum var ortada. Biz de lig başlasa bile ağız tadıyla izleyemeyeceğiz bir süre.

"GECE 2'DE İZLEMEYE KALKTIM, GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINDA ŞOK GEÇİRDİM"

Bizim önceliğimiz bu korona belasından kurtulmak. O yüzden ligin şu anda oynamasında bile o enerjinin geleceğini düşünmüyorum. Gece 2'de kalıp izlediğim Galatasaray - Beşiktaş maçında şok geçirdim. Anadolu takımıyla oynansa çok fark etmezsin ama bu derbiyi seyircisiz izlemek düşman başına. İnşallah bu günler geçecek. Biz iyimser düşünelim.