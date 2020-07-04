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  3. 04 Temmuz 2020 13:39

Acun Ilıcalı dede oldu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Banu Ilıcalı, bebeğine Begüm adını verdi.

Acun Ilıcalı dede oldu
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Dört kızı olan 51 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dede oldu. Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, bugün ilk bebeğini kucağına aldı.

BEBEĞİN İSMİ BEGÜM
Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan ve özel hayatını gizli tutan Banu Ilıcalı annelik heyecanını da basından uzak yaşadı. Bir kız bebek dünyaya getiren Ilıcalı çocuğuna Begüm adını verdi.

Bu güzel haberi Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Ilıcalı'nın kızı Ece Ilıcalı, sosyal medya hesabından duyurdu.

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