Acun Ilıcalı: Eşime zarar veremezsiniz

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, "Eşi Şeyma Subaşı'nın bir reklamda oynama hayalini gerçekleştirmek için ısrarcı olduğu, ancak merkezi ABD'de bulunan çok uluslu bir şirketin Türkiye'deki CEO'sundan ret cevabı aldığı" şeklindeki iddiayı yalanladı.

BU HABERLER HAYAL ÜRÜNÜDÜR



Ünlü yapımcı, Instagram'da yayınladığı video ile birlikte şu mesajı yazdı:

Şeyma ve bir markanın işbirliğinde anlaşamadıklarına ve benim de bu konuda ısrarcı olduğuma dair bu haber tamamen hayal ürünüdür. Bahsedilen toplantının konusu Acun Medya’yla markanın işbirliğidir ve toplantı Acun Medya’da gerçekleşmistir.

ŞEYMA'YA SEVGİ ARTIYOR

Bu şekilde yalan haberler veya sosyal medyanın hastalıklı ruhları ne kadar saldırırsa saldırsın sevgili eşim Şeyma’ ya zarar veremezsiniz. Siz sevgiden uzaklaştıkça Şeyma'ya olan sevgi de o kadar artıyor. Bakın şu görüntülere. Sosyal medyada oluşan küçücük bir başlangıç şu an milyonlarca takipçiye dönüşmüş durumda. Bunların hepsi geçen gün O Ses Türkiye stüdyolarında çekildi. Ve bu gördüğünüz insanlar asla bazıları gibi art niyetli, nefret dolu, sevgisiz değiller.

"ŞEYMA'NIN İZLENME SAYISINA TELEVİZYONDA ULAŞABİLEN PROGRAM SAYISI AZ"

Şeyma instagram’ı 1 yıldır aktif ve çok başarılı bir şekilde kullanıyor. Türkiye'de son 1 yılda takipçi sayısı en çok artan kullanıcılardan biri. Televizyonda izlenen biri nasıl başarılıysa İnstagram’da içerik üretip çok takip edilen biri de o kadar başarılıdır. Şeyma’nın bir videosunun ulaştığı 3-4 milyonluk izlenme sayısına bugün televizyonda ulaşabilen program sayısı azdır.

Ama eğer merak ediyorsanız, ülkemizin çok çok önemli iki markasından biri Şeyma’yla işbirliği için anlaştı, diğeri de anlaşmak üzere ve bu konularla ilgili benim herhangi bir teşebbüsüm olmadı.