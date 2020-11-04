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  3. 04 Kasım 2020 21:20

Acun Ilıcalı: Hadise'yi görmediğimde özlüyorum

Acun Ilıcalı, Bebek'te bir mekan çıkışında Hadise'nin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek "Hadise'yi görmeyince özlüyorum" dedi.

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Yurt dışından gelen yabancı misafirlerini ağırlayan Acun Ilıcalı, Hadise'nin kendisi için çok değerli olduğunu belirtti ve "Hadise'yi görmeyince özlüyorum" dedi. Yeni şarkısı Küçük Bir Yol'un başarısına sevindiğini belirten Hadise ise "Çok mutluyum, güzel bir dönem yaşıyorum" dedi. Kaan Yıldırım'ın ortağı olduğu firmanın maskesini takan Hadise özel hayatı hakkında konuşmadı.

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