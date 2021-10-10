Acun Ilıcalı ısrar etti, Ebru Gündeş ortalığı yıktı geçti

O Ses Türkiye'de Hadise yerine bu sezon Ebru Gündeş'in olması sosyal medyada yankı bulmaya devam ederken, Gündeş seslendirdiği şarkı ile herkesi büyüledi.

O Ses Türkiye'de sezonun 2. bölümü de yayınlandı. Hadise yerine gelen Ebru Gündeş'e ilgi büyüktü.

Acun Ilıcalı "Seyircinin sesi oluyorum" diyerek devreye girince Ebru Gündeş şoke oldu. Sahneyi çıkmayı hiç beklemeyen Gündeş yoğun ısrar sonrası Acun Ilıcalı'yı kırmadı. Güneş yoğun ısrar üzerine sahneye çıkıp seyircinin kulaklarının pasını sildi.

Sosyal medyada takipçilerin bazı yorumları şöyleydi:

Böyle bir canlı performans sergilemek hele ki hiç bir prova olmadan gerçekten muazzam ayakta alkışlanacak bir sanatçısın Ebru Gündeş.

Eşsiz performanslarına hasret kaldık…

Eşi benzeri olmayan tek ses dev ses Ebru Gündeş

Yıktın geçtin yine her yeri.

O Ses Türkiye'nin merakla beklenen ilk bölümü 2 Ekim Cumartesi gecesi yayınlanmıştı. Acun Ilıcalı, yeni sezonun açılışını yaparken jüri üyelerini tek tek överek sahneye davet etmişti. Ilıcalı Gündeş için "Eski yeni jüri üyemiz. Kendisiyle zor günlerimizde hep birbirimize destek olduk. Beraber çok güzel günler geçirdik. O Ses'in rengiydi, sesiydi. Hayranıyız" demişti.