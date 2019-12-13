Acun Ilıcalı isyan etti: ''O Ses Kaynanalar'ı da yapın!''

TV8, FOX TV'de yayınlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" adlı programın, kendi yapımları olan "Yemekteyiz"ten çalıntı olduğu iddiasıyla dava açmıştı. Acun Ilıcalı, FOX TV'nin 'fikir hırsızlığı' yaptığını belirtmişti.

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Youtube programına katılan Ilıcalı, "Biz formatları alıp geliştiren ekibiz. Bizimkiler yarışma, mekanizmalı yarışmalar. Dünyanın en büyük şirketinden alıyoruz. Doğru formatları seçtiğim doğrudur. Bu formatları ülkelere göre (Meksika, Yunanistan) adapte ediyoruz" dedi.

Ünlü yapımcı, "Formatımızın çalındığı tek yer oldu dünyada; Türkiye. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

"Yemekteyiz'in formatını satın aldık mesela. Program çok iyi gidiyor. Fox TV'de bir anda 'Kaynanalarla Yemekteyiz' diye program başladı. Aradım, 'Bizimkinin aynısı değil mi?' diye sorunca, 'Kaynanalar var' dediler."

Acun Ilıcalı, "O zaman, 'O Ses Kaynanalar'ı da yapın' dedim. Emeğe çok saygı gösteririm. Beni dolandıran insanlar oldu. Hiçbiri önemli değildir benim için. Para ile tatmin olan biri değilim çünkü. Yaptığım iş ile heyecan duyan biriyim. Fikir hırsızlığı yapıldığında ona dayanamam işte" şeklinde konuştu.

TV8 kanalının sahibi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Her zaman telif ücretini ödeyerek orijinal TV formatlarını satın almakta ve yayınlamaktayız. 'Yemekteyiz' adlı programımız da bunlardan biri. Dolayısıyla ciddi bir telif ödediğimiz bu programın birebir kopyasını, hiçbir sorumluluk duygusu taşımadan alıp, 'Sofrada' adıyla yayınlamak, düpedüz fikir ve emek hırsızlığıdır. Bu konuyu, benzeri fikir hırsızlığı suçu işleyenlere ibret olacak biçimde adaletin önüne taşımaya kararlıyız" demişti.