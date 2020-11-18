Acun Ilıcalı MasterChef köstebeğini buldu!

Şefler, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında uzun süredir aranan ifşacı ismin kimliğinin belirlendiği iddia edildi.

4. sezonunu yaşayan MasterChef Türkiye'de bir süredir elenen isimler bir hafta önce sızdırılıyordu. Bu durum yarışmanın reytinglerini düşürmeye başlamıştı ki, Acun Ilıcalı ve ekibi adeta bir dedektif gibi çalışarak ifşacıyı tespit etmeyi başardı.



"Yemleme" yöntemini kullandılar

Acun Ilıcalı ve ekibi, kendi içlerinde bir köstebek tespit edemeyince 'yemleme' stratejisi uygulamaya karar verdi. Geçtiğimiz haftalarda fazla önlem alınmadan fısıltılar yayılmaya başladı. İfşacı aldığı ismi yine sosyal medyadan yaydı ancak bu kez her şey Ilıcalı'nın istediği gibi oldu.

Sosyal medyada yayınlanan isim yarışmadan elenmediği gibi büyük de başarı yakaladı. Elenen isim farklı çıkınca herkesin ifşacıya olan güveni de sona erdi.



Son haftalarda sürekli yarışmadan bilgi sızmasına Acun Ilıcalı daha fazla kayıtısız kalamadı ve Masterchef'teli 'köstebeği' buldu. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen Acun Ilıcalı'nın ifşacı hakkında gereğini yaptığı da gelen iddialar arasında.