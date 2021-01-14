Acun Ilıcalı merakla beklenen O Ses Türkiye Rap'in jüri üyelerini açıkladı

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak O Ses Türkiye Rap'ın jüri üyeleri de belli oldu.

HADİSE YİNE JÜRİDE

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden duyurduğu jüri üyeleri arasında daha önceki yıllardan sadece Hadise bulunuyor. Diğer jüri üyeleri ise rapçiler Eypio, Murda ve Mero.

İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı: