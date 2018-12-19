Acun Ilıcalı, Murat Özdemir eleştirilerine böyle yanıt verdi

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmasından diskalifiye edilen ve papağana uyguladığı şiddetle gündeme gelen Murat Özdemir'le ilgili, "Adamın bu kadar psikopat olması tahmin ettiğimiz bir şey değil." dedi.

Hürriyet gazetesinden Deniz Boy'un haberine göre kamuoyunda oldukça tepki çeken olayla ilgili kendisini suçlayan bir kesmin olduğunu belirten Acun Ilıcalı "Şu an gözümü kapatıp şuradan bin kişinin arasına dalsam daha fazla psikopat bulurum herhalde" dedi.

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