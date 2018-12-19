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  3. 19 Aralık 2018 16:46

Acun Ilıcalı, Murat Özdemir eleştirilerine böyle yanıt verdi

MasterChef adlı programda ünlenen ve elendikten sonra önce sosyal medyada bileklerini kestiği paylaşımlar yapan ardından da papağanına işkence yapan Murat Özdemir için Acun Ilıcalı kendisine yönelik eleştirileri yanıtladı.

Acun Ilıcalı, Murat Özdemir eleştirilerine böyle yanıt verdi
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TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmasından diskalifiye edilen ve papağana uyguladığı şiddetle gündeme gelen Murat Özdemir'le ilgili, "Adamın bu kadar psikopat olması tahmin ettiğimiz bir şey değil." dedi.

Hürriyet gazetesinden Deniz Boy'un haberine göre kamuoyunda oldukça tepki çeken olayla ilgili kendisini suçlayan bir kesmin olduğunu belirten Acun Ilıcalı "Şu an gözümü kapatıp şuradan bin kişinin arasına dalsam daha fazla psikopat bulurum herhalde" dedi.

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Hürriyet

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