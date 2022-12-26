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Acun Ilıcalı paylaştı: Melis sezen yılbaşında O Ses Türkiye'de

Acun Ilıcalı paylaştı: Melis sezen yılbaşında O Ses Türkiye'de
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Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın, O Ses Yılbaşı çekimlerinden paylaştığı görüntüde Melis Sezen'in olması dikkat çekti.

Sadakatsiz dizisiyle ün kazanan 25 yaşındaki oyuncu Melis Sezen Yılbaşı için Acun Ilıcalı'nın kanalını tercih etti.

O Ses Türkiye Yılbaşı'na katılacak olan ünlü isimler paylaşımlarla ortaya çıkıyor. Danla Bilic, Ayça Ayşin Turan, Neslihan Atagül gibi isimlerden sonra Melis Sezen'in de Acun Ilıcalı'yı tercih ettiği ortaya çıktı.

Seda Sayan, Murat Boz, Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe’nin jüri olduğu gecenin çekimlerden videolar ise gelmeye devam ediyor.

Acun Ilıcalı, Sezen'in dans ettiği anları paylaştı. Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'in şovu şimdiden merak konusu oldu.

Etiketler acun ılıcalı melis sezen
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