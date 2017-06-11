Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı çifti 120 bin TL'ye bilet aldı

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'nın basketbol tutkusu, Şeyma Subaşı'na da bulaştı… Yıllardır NBA finallerini yerinde takip eden Ilıcalı, önceki akşam da Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors arasındaki müsabakayı Subaşı ile birlikte izledi. Özel jetleriyle Miami'den Ohio eyaletine uçan ikili, Quicken Loans Arena'da oynanan maçta hop oturup hop kalktı. Fanatik çift, Cleveland Cavaliers'ın sahasında Golden State Warriors'u 137-116'lık skorla yendiği müsabakayı VIP heyecanla izlemek için de kesenin ağzını açtı. Sahaya çok yakın bir noktadan maçı izlemek için aylar öncesinden biletlerini ayırtan ünlü çift, basın tribününün hemen arkasındaki bölgeden satın aldıkları VIP biletler için ise kişi başı 15 bin dolar (yaklaşık 60 bin lira) ödedi..

Şeyma Subaşı ülke ülke geziyor

Şeyma Subaşı'dan davetli listesi pozu

Acun Ilıcalı'ya sürpriz kutlama !