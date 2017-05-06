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  3. 06 Mayıs 2017 10:17

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı düğün provası yaptı

Gamze Karaman, 6 Mayıs'ta 4 yıllık sevgilisi işadamı Nedim Keçeli'yle nikah masasına oturduğunda konuklar arasında Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı da vardı.

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı düğün provası yaptı
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Şeyma Subaşı düğünde çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından gece boyunca paylaştı. Subaşı bu paylaşımları yaparken takipçileri de onun kıyafetiyle ilgili yorumlarda bulundu. Acun Ilıcalı gece için son derece sade bir takım kıyafet tercihinde bulunurken Şeyma Subaşı kolları ve paçaları 70’leri andıran kıyafetiyle adeta bir karnavala gelmişçesine enerjik ve farklı görünüyordu. Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından evleneceğini duyuran Şeyma Subaşı böylelikle ilk düğün provasını da yapmış oldu.

 

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