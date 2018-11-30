Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı şimdi de Meclis gündeminde

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, isim vermeden Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'nın boşanmasını Meclis'e taşıdı. Medyatik kişilerin boşanmalarının, günlük diziler gibi gösterildiğini, tazminatların, detayların "ballandıra ballandıra" sunulduğunu belirten Aycan sözlerine şöyle devam etti:

"Kötü örnek oluyor. Bununla ilgili RTÜK'e gerekli uyarıyı yaptık. Buna izin verilmemeli. Boşanma bir haktır ama kötü bir haktır, reklamı yapılacak tarafı yoktur"

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 1 yıl 2 aylık evliliklerini Silivri Adliyesi'ne giderek 8 dakikada bitirmişti. Adliye çıkışı konuşan Acun Ilıcalı, “Her evlilikte boşanma da var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. İkimiz de üzgünüz. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir. Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı yürütemedik. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık” ifadelerini kullanmıştı.