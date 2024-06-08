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Acun Ilıcalı Survivor All Star'ın ''final'' kuralını açıkladı

Acun Ilıcalı Survivor All Star'ın ''final'' kuralını açıkladı
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Survivor 2024 All Star'da heyecanla beklenen final günü yaklaşırken Acun Ilıcalı sezonun son acil durum konseyinde finalistlerin nasıl belirleneceğini açıkladı.

Survivor All Star'da heyecan dolu finale geri sayım başladı. All Star'da son 6 yarışmacının kaldığı haftada yavaş yavaş finalistler belli olmaya başlayacak. Acun Ilıcalı, final öncesi son düzlükte yarışmacılarla buluştu. 

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre bir isim daha adaya veda edecek:

"Yarın dokunulmazlık oyunu oynuyorsunuz. Altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak ve bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir kez daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi, yine herkes birbiriyle oynayacak. İkinci dokunulmaz ortaya çıkacak. Ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak."

Ilıcalı finalistlerin nasıl belli olacağını açıkladı:

"Daha sonra final oyunları başlayacak. Final oyunları için yine sahneye çıkıyorsunuz, 5 yarışmacı. birinci oyunun galibi birinci finalist, ikinci oyunun galibi ikinvi finalist, kalan üç kişi İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. Yani 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkına sahip olacak..."

Etiketler acun ılıcalı survivor survivor all star final finalistler
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