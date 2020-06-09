Acun Ilıcalı: ''Survivor hayatı bitmişti''

TV8 yayınlanan ve Survivor Ekstra programına katılan Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, Cemal Can Canseven'in yarışmada yaşadıklarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Furkan Dede, Sema Aydemir, Semih Öztürk ve Murat Özarı'nın yorumcu olduğu programda konuşan Ilıcalı, Cemal Can'ın bir dönem Nisa gibi büyük çöküş yaşadığını söyledi.



"CEMAL CAN BÜYÜK BİR ÇÖKÜŞ YAŞADI"

Cemal Can'ın Survivor'da çok kötü bir dönem yaşadığını ifade eden Ilıcalı, " Cemal Can'ın Nisa'dan bir gram farkı yoktu. Bir ada konseyinde bakışları, hareketleri dikkatimi çekmişti. Adeta bitmişti. Tam bir çöküş yaşamıştı. Survivor hayatı bitmişti. Gittim kendisiyle bir konuşma yaptım. Survivor'ı burada bırakıp ayrılmasının çok kolay olduğunu ama geri dönüşünün imkansız olduğunu anlattım. Cemal Can'a 'Bunu bir daha yaşayamacaksın' dedi. Survivor'da yarışmacıyı olmayı yaşamak kolay işler değil. Burası paranın geçmediği bir yer. Çok paran olsa da burada yarışamazsın. Survivor'da bu duyguyu yaşamak bambaşka bir olay" şeklinde konuştu.



Ilıcalı, "Survivor'da şartlara alışamadığı için ayrılanlar dışında, bir yarışmacının elendikten sonra 'Yaşasın' dediğini gördünüz mü? Semih'i bugün çağırayım yarın benimle uçağa biner gelir. 2 yıl önce çok gururlandığım anlardan birini yaşadım. Çok önemli bir futbolcu yarışıyordu Survivor'da. Bana 'Şampiyonlar Ligi'nde oynadım, ama aynı heyecanı yaşıyorum şu an. Hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum. Bunu yaşattığınız için teşekkür ederim' dedi. Onun o anda yaşadığı heyecan ve adrenalin inanılmazdı" ifadelerini kullandı.