Acun Ilıcalı, Survivor'da Yasin'e cezasını kesti

Survivor 2020 yarışmacılarından Yasin Obuz, 4 aydır yaşadığı kavgalarla dikkat çekiyor. Daha önce Sercan'a "Seni döverim" diye bağıran Yasin'in bu defa da sinirlenerek fırlattığı matara Cemal Can'ın kafasını sıyırırken, Ardahan'a denk geldi. Yasin yakın arkadaşı Ardahan ile de kavga etti.

ACUN'DAN YASİN'E CEZA GELDİ!

Yasin'in sinirli halleri ve kavgaları Acun Ilıcalı'nın sabrını taşırdı. Yeni kaptanların ve takımların belirleneceği ada konseyine İstanbul'dan bağlanan Acun Ilıcalı, Yasin'i sert sözlerle eleştirdi ve yaptırım uygulamaya karar verdiklerini söyledi.

Yasin'e yaptıklarını hatırlatan Acun Ilıcalı, "Bir insan bir hata yaparsa anlarım, 3. hatayı yaparsa anlam veremem. Ama bu hatalar 5,6 diye gidiyorsa da ders almıyor demektir. Bu konuda biz sana her türlü yaklaştık. Yumuşak yaklaşık olmadı, sert yaklaştık olmadı, ceza verdik yine olmadı. Survivor'da problem yaşamadığın yarışmacı kalmadı. Ama sen asla ve asla bu hareketleri yapmaktan vazgeçmiyorsun. İki hafta önce Evrim'e inanılmaz çirkin hareket yaptın, daha sonra 'Döverim seni' diye Sercan'a bağırarak sahada gezindin. Bu defa da en yakın arkadaşına saldırdın. Matara fırlattın Cemal Can'ın kafasını sıyırdı, Ardahan'a denk geldi. Survivor'daki 10 olayın 8'inde sen varsın" dedi.



"SENİN SİNİR PATLAMALARINI KABULLENMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Yasin'e bundan sonra yaptıkları için karşılık vereceklerini söyleyen Ilıcalı, verdikleri cezayı da açıkladı. Acun, "Yasin MasterChef'ten beri sevdiğim bir yarışmacısın. Survivor'daki emeklerine yazık etme. Bundan sonra senin hiçbir bahaneni dikkate almıyorum. Tek yapmamız gereken artık direkt olarak yaptıklarının karşılığını vermek. Senin sinir patlamalarını kabullenmek zorunda değiliz. Bu yaptıklarını sana iade ediyoruz. Sana yaptırım uygulamaya karar verdik. Sana bundan sonraki 3 ödülden yararlanmama cezası veriyoruz" açıklamasını yaptı.

YASİN: CEZA VERMEKTE HAKLISINIZ

Aldığı cezadan sonra konuşan Yasin, "Arkadaşlarımdan özür diliyorum, kendimi savunacak bir tarafım yok açıkçası. Bahanem yok, ceza vermekte de haklısınız. Daha çok dikkat edeceğim ve kendimi törpüleyeceğim" ifadelerini kullandı.

YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Survior'da yarışmacılar artık her hafta takım kaptanlığı için parkurlarda bireysel olarak mücadele vermeye başladı. Yunus Emre'nin de adaya veda etmesinin ardından Sercan, Elif, Barış, Nisa, Cemal Can, Ardahan, Berkan, Evrim ve Nisa takım kaptanı olabilmek adına mücadelelerini parkura yansıttı.

Bireysel olarak en iyi parkur performansını göstermeye çalışan yarışmacıları, en kısa sürede parkuru bitirerek tabloda üst sıralarda yer almayı denedi. 9 yarışmacı arasında 5 kişi elendi ve geriye toplamda 4 yarışmacı kaldı. 4 yarışmacı ise aralarında oyun oynadı ve kalan son 2 yarışmacı bu haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları oldu. Survivor'da bu hafta son 2'ye kalarak takım kaptanlığını kazanan isimler Ardahan ve Cemal Can oldu.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor'da Cemal Can ile yaptığı avantaj oyununu da kazanan Ardahan, ilk yarışmacıyı seçme hakkı elde etti. Çeyrek finali garantilemiş olan Elif'in avantaj oyununu kazanan Ardahan'ın takımına katıldığını Acun Ilıcalı açıkladı. Ardahan ilk seçme hakkını Sercan Yıldırım'dan yana kullandı. Ardahan daha sonra ise Yasin ve Evrim'i takımına seçti.

Diğer takım kaptanı olan Cemal Can'ın yakın arkadaşı Nisa'yı almak isteyen Ardahan, Nisa'nın "Ben Sercan ile aynı takımda olamam" sözü üzerine vazgeçti.

Böylece bu hafta mavi takım yarışmacıları, kaptan Ardahan, Sercan Yıldırım, Elif Gören, Yasin Obuz ve Evrim Keklik'ten oluştu.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Kırmızı takım kaptanı olan Cemal Can, Ardahan'dan sonra ilk seçim hakkını kullandı ve Berkan'ı takımına kattı. Cemal Can daha sonra ise Nisa ve Barış'ı seçti. Böylece kırmızı takım yarışmacıları, Cemal Can, Berkan, Nisa ve Barış'dan oluştu.



Survivor'da yeni takımlar, Perşembe akşamı ekrana gelecek olan bölümde ilk defa karşı karşıya gelecek. Mavi ve kırmızı takımlar erzak ödülünü kazanmak için mücadele edecek.

YENİ TAKIMLAR ACUN'U ŞAŞIRTTI

Acun Ilıcalı ortaya çıkan yeni takımları görünce şaşırdığını söyledi. Ilıcalı, "Gerçekten şaşırdığım iki takım oldu. Çok umduğum takımlar diyemeceğim. Ama asıl sebebi de eski gönülller ve mavi takımdan çıkması oldu. İki kaptan da o taraftan çıkınca takımlar değişeceği de belliydi" ifadelerini kullandı.