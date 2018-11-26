Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı 8 dakikada boşandı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, boşanmak için Silivri Adliyesine geldi. Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı gülerek gazetecileri selamladı.

Adliyedeki işlemleri 8 dakika süren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti resmen boşandı.

ACUN ILICALI: İDDİALAR ÇİRKİN VE ASILSIZ

Adliye çıkışında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Evliliği yürütemedik, medenice boşandık" dedi. Aldatma iddialarını yalanlayan Ilıcalı şöyle konuştu:

"İddialar çirkin ve asılsız... Popüler insanlarız böyle iftiralara kimse inanmasın..! Evliliği yürütemedik ve medeni şekilde ayrıldık.. İkimizde Üzgünüz..



Her evlilikte boşanma da var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de demek hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir.



Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı yürütemedik. Yürümedi hayırlısı olsun. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık."

Geçen yıl Eylül ayında nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermişti. Acun Ilıcalı, 2.Sayfa programının sunucularına gönderdiği mesajda, "Boşanıyoruz, haberler doğru. Herkes için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ayrılığında iki bomba iddia

Acun Ilıcalı boşanma iddialarını doğruladı