Acun Ilıcalı yazlığını satılığa çıkardı

Sabah'tan Bülent Cankurt'un yazısına göre; Acun Ilıcalı’nın Alaçatı'daki yazlığı 7 milyon euro'ya (Yaklaşık 37 milyon TL) satışa çıktı.

İşte Cankurt'un o yazısı: "Acun Ilıcalı’nın Alaçatı’da arsa alıp kendi keyfine göre yaptırdığı, eşi Şeyma Subaşı’nın da dekore ettiği dillere destan yazlığını 7 milyon Euro’ya satılığa çıkardığını öğrendim.

8 MİLYON LİRALIK MASRAF YAPMIŞTI!

Ilıcalı iki yıl önce 8 milyon lira masraf yaptığı konuşulan ve geçen yaz birçok arkadaşını ağırladığı bu çok özel yazlığını neden satılığa çıkardı bilemedim. Artık çok sevdiği Alaçatı’da başka bir yazlık mı yaptırıyor yoksa Çeşme ile irtibatı koparmaya mı karar verdi bilmiyorum.



Bu arada Alaçatı’daki yazlığını satılığa çıkaran Ilıcalı’nın, Ortaköy’de 18 milyon dolara bir villa satın aldığı kulağıma geldi. Eşi Şeyma Subaşı, bugünlerde Ortaköy'deki Boğaz'a nazır bu villanın dekorasyonuyla uğraşıyormuş."

Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti de, Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın davetlisi olarak Çeşme’ye gitmişti.

Şeyma’nın kredi kartı ekstresi Acun ve Ferit Şahenk’i birbirine düşürdü