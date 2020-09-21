Acun Ilıcalı'dan çocuklara bilgisayar kampanyası! İşte toplanan bağış miktarı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, uzaktan eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak bir kampanya düzenledi. Bilgisayarı olmayan çocuklara dizüstü bilgisayar almak için nakit bağışı kampanyası yaptı. Kızılay üzerinden toplanan paralarla alınacak dizüstü bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak. 1 bilgisayarın 3 bin TL olduğu gecede 7.5 milyon TL bağış toplandı.

TOPLANAN MİKTARA SMS'LER DAHİL EDİLMEDİ

Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Bu rakama SMS'ler henüz dahil edilmedi.

KIZLARI İÇİN 500 BİN TL BAĞIŞLADI

Acun Ilıcalı'ya canlı yayında gelen sürpriz telefon da ailesinden oldu. Kızı Leyla Ilıcalı yayına bağlanıp "Baba biz 3 kardeş yardım yapacağız ama senin açıklamanı istiyoruz" dedi. Leyla, babasından onlar adına bağış yapmasını isteyince Acun Ilıcalı da "Ben de kızlarım adına 500 bin lira bağışlıyorum" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent ise bu anlamlı geceye sessiz kalamadı. Ünlü şarkıcı, öğrenciler için 200 bin TL bağış yaptı. Fenomen ve iş kadını Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra da 200 bin TL bağışladı.

ACUN'UN GAFI BAĞIŞI ELE VERDİ

Öte yandan yüksek bağış yapanlardan birisi de Atasay'ın sahibi Cihan Kamer oldu. Bağışı gizli yapmak adına canlı yayına bağlanmayan Kamer, Ilıcalı'ya mesaj attı. Ancak canlı yayında mesajı okurken gaf yapan Ilıcalı, Kamer'in adını okumuş oldu. Acun Ilıcalı 'kusura bakma abi' dedikten sonra Cihan Kamer'in bağışlarını hep gizli yapmayı tercih ettiğini söyledi. Daha sonra Atasay adına yayına bağlanan temsilcisi 500 bin lira bağış yaptıklarını açıkladı.

GECENİN EN YÜKSEK BAĞIŞINI YAPTILAR

Gecenin en yüksek bağışçısı ise Bahçeşehir Eğitim Kurumları oldu. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu başkanı Hüseyin Yücel canlı yayına bağlanarak 1 milyon lira bağışladıklarını duyurdu.