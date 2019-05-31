Acun Ilıcalı'dan Itır Esen için ilk açıklama

Şeyma Subaşı ile olan evliliği kısa bir süre önce biten Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddiaların çıktığı günden bu yana sessizliğini koruyan Acun Ilıcalı sonunda ilk açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'ın haberine göre önceki gün Levent’te görüntülenen Acun Ilıcalı “Itır’la asla bir ilişkim yok. Kendisi işini çok iyi yapan, başarılı bir arkadaşımız. İleride başka projelerimiz de olabilir. Benimle ilgili böyle haberlerin çıkmasını normal karşılıyorum. İşime konsantre oldum ve üretken bir dönem yaşıyorum.” dedi.