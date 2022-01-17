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Acun Ilıcalı'dan Nisa Bölükbaşı açıklaması

Acun Ilıcalı'dan Nisa Bölükbaşı açıklaması

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star kadrosunda yer almasına rağmen yarışmada görünmeyen Nisa Bölükbaşı hakkında açıklama yaptı.

Survivor 2022 All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başladı. Survivor'da daha önce yarışan ve gerek tavırları gerekse performansıyla çok konuşulan Nisa Bölükbaşı da All Star kadrosuna dahil olmuştu. Ancak gönüllüler takımında yarışacağı açıklanan Nisa, ortadan görünmedi. Nisa Bölükbaşı'nın Dominik'e gitmeden önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Kadrodan çıkartılmayan Nisa karantinaya girdi. Nisa'nın yerine ise gönüllüler takımına yedeklerden Yağmur Banda dahil oldu.

"İLERLEYEN GÜNLERDE KADROYA KATILACAK"
Acun Ilıcalı ise gönüllülerden Nisa hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, "Bir yarışmacımız rahatsız olduğu için başlayamadı. O da Nisa. Nisa ilerleyen günlerde kadroya dahil olacak. Yedeklerden Yağmur, Nisa'nın yerine kadroya katıldı. Bundan sonra bakalım Yağmur'un sonradan girecekken erken girmesi ona neler getirecek?" dedi.

Etiketler survivor all star nisa acun ılıcalı
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