Acun Ilıcalı'dan Oğuzhan Uğur bombası

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında bomba açıklamalara yer veren ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, Exatlon YouTuber hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

TOPLAMDA 18 YARIŞMACI OLACAK

Önümüzdeki ay içerisinde başlayacak olan Exatlon YouTuber çekimleri için Dominik'e gideceğini belirten Orkun Işıtmak, toplamda 18 yarışmacının yer alacağını ve yarışmacıların 9'ar şekilde bölünerek iki takıma ayrılacağını belirtti. Orkun Işıtmak aynı evde yaşayacak olan yarışmacılar için çok özel projelerin yer aldığını özellikle vurguladı.

OĞUZHAN UĞUR, EXATLON YOUTUBER'DA!

Exatlon YouTuber projesine dahil olacak olan isimlerden birisininde ünlü YouTuber Oğuzhan Uğur olduğunu belirten Orkun Işıtmak, "Oğuzhan Uğur'un tam olarak yarışmacı olduğunu söyleyemem ama bu projede bizimle yer alacak ve çok güzel işler ortaya çıkacak." dedi.

REALİTY SHOW TARZINDA OLACAK

Orkun Işıtmak canlı yayında yaptığı açıklamada; "Mecrayı henüz söyleyemiyorum fakat çok güzel bir proje ortaya çıkacak. Acun ağabeyle daha önceden bir araya gelmek çok istemiştik fakat bugüne kısmet oldu. Proje için önümüzdeki ay Dominik'te çekimlere gidicem. Exatlon YouTubers, Survivor'dan farklı olacak ve toplamda 18 yarışmacı aynı evde kalacak. Farklı takımlarda 9'ar şekilde bölünecek olan 18 yarışmacı aynı evi paylaşacaklar ve bir yandan da Reality Show tarzında bir proje ortaya çıkacak. Öte yandan projede çok önemli isimler yer alıyor. Onları daha sonra açıklayacağım." dedi.



OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984, Ankara doğumlu Türk müzisyen, film yönetmeni , senarist ve Youtuber'dır. Ankara'da dünyaya geldi. Üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav’ın yardımcılığını yaptı. 2011 yılında vizyona giren "Ağır Abi" isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 2012 yılında "Çok şükür" isimli ilk albümü piyasaya çıktı. Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın "Leyla" isimli şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte "Mağlubiyet" isimli bir düet şarkı da çıkardı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, 2017 ortalarından beri "Budabi", "BaBaLa Tv" ve "Onedio" isimli YouTube kanallarında içerikler hazırlamaktadır.