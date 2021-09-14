Acun Ilıcalı'dan Sergen Yalçın'a ''Exxen'' yanıtı

Acun Ilıcalı, Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Ilıcalı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçının TV8'de yayınlanmasına ilişkin talebine yanıt verdi.

Ilıcalı, "Şimdi insanların istekleri olabilir. Bu konuda saygısızlık yapmayayım. Sergen Yalçın kötülük bilmeyen kötülük düşünmeyen ve bana göre de işinde geldiği yere biraz da geç gelmiş olan bir dostum. Sergen'in bugünkü isteği kendi gönlünden gelen bir istek. Destek var destek var yani. Ben de kafamdan geçirsem şu oyuncu oyuna girsin desem Sergen hayata geçirebilir mi? Şampiyonlar Ligi sayesinde BJK transfer aldı. Bu para nereden geldi? Yayın haklarından. Bizim Şampiyonlar Ligi'ne verdiğimiz paralar zaten kulüplere gidiyor. Benim Fenerbahçe ve Galatasaray camiası ile de aram iyi. Şimdi BJK için bunu yapsak diğer kulüplerin taraftarı demez mi bizim maçlar nerede diye? Hadi bir maçı yayınladık! İkinci maç ne olacak? Öbür maç da ne olacak? Hocam Beşiktaşlı taraftarın mutlu olmasını istiyor. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa. Nasıl yardım edeyim?" dedi.