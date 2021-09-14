  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Acun Ilıcalı'dan Sergen Yalçın'a ''Exxen'' yanıtı

Acun Ilıcalı'dan Sergen Yalçın'a ''Exxen'' yanıtı

Acun Ilıcalı'dan Sergen Yalçın'a ''Exxen'' yanıtı

Acun Ilıcalı, Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Ilıcalı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçının TV8'de yayınlanmasına ilişkin talebine yanıt verdi.

Ilıcalı, "Şimdi insanların istekleri olabilir. Bu konuda saygısızlık yapmayayım. Sergen Yalçın kötülük bilmeyen kötülük düşünmeyen ve bana göre de işinde geldiği yere biraz da geç gelmiş olan bir dostum. Sergen'in bugünkü isteği kendi gönlünden gelen bir istek. Destek var destek var yani. Ben de kafamdan geçirsem şu oyuncu oyuna girsin desem Sergen hayata geçirebilir mi? Şampiyonlar Ligi sayesinde BJK transfer aldı. Bu para nereden geldi? Yayın haklarından. Bizim Şampiyonlar Ligi'ne verdiğimiz paralar zaten kulüplere gidiyor. Benim Fenerbahçe ve Galatasaray camiası ile de aram iyi. Şimdi BJK için bunu yapsak diğer kulüplerin taraftarı demez mi bizim maçlar nerede diye? Hadi bir maçı yayınladık! İkinci maç ne olacak? Öbür maç da ne olacak? Hocam Beşiktaşlı taraftarın mutlu olmasını istiyor. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa. Nasıl yardım edeyim?" dedi.

Etiketler acun ılıcalı az önce konuştum program
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Merakla beklenen iPhone 13 tanıtıldı: İşte iPhone 13 fiyatı ve özellikleri
Böyle kuyumcu görülmedi! ''Yolda kurşun atanlar oldu''
Yaşı dolsada emekli olamayanlara müjde! İşte emekli edecek fırsat
Bankalar promosyonları zamladı... İşte bankaların emekli promosyonları
Hyundai'nin yeni elektrikli SUV'u Türkiye'de... İşte 2021 Hyundai Kona Electric
Ablasının düğününe katılmayan Demet Özdemir isyan etti
Bunun adı festival değil katliam: Yüzlercesini öldürdüler
Skandal iddia! Türkiye'deki Suriyeli istismar zanlılarına 'Suriyeli affı mı'' var ?
Öğretmenden öğrencilere skandal sözler kamerada
Piyasalar yeniden yatay seyirde... Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altında son durum